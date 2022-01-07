Ahmet Efendi’yi andılar

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘’İlimizin manevi önderlerinden Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’yi ebediyete irtihalinin 20’nci seneyi devriyesinde rahmetle anıyoruz’’ denildi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise ‘’Yozgat’ımızın mânevî önderlerinden, gönül dünyamızın büyük mimarı, ilim ve ahlâk abidesi, eşsiz insan Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi'yi, dar-ı bekâ’ya irtihalinin 20’inci sene-i devriyesi'nde rahmetle anıyorum’’ dedi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef’te kendi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında Vefatının 20'inci yılında Şehzade Hacı Ahmet Şevki Ergin Hoca Efendi’yi Rahmetle andığını söyledi.