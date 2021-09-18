Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1419.43
ALTIN
487.12
DOLAR
8.6546
STERLİN
11.8911
EURO
10.1542

Ahilik Haftasını Kutladı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Ahilik Haftası dolayısıyla Meslek Odalarının temsilcileri ile bir araya geldi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 00:16
Ahilik Haftasını Kutladı

Köse, meslek odalarının temsilcileri nezdinde tüm ahilerin Ahilik Haftasını kutladı. Köse, ‘’İyi ahlak, yardımseverlik, doğruluk, kardeşlik ve tüm güzel meziyetleriyle toplumu güzelleştiren ahilerimizin Ahilik Haftası’nı tebrik ediyorum. Ahilik Haftası dolayısıyla, Meslek Odalarımızın kıymetli temsilcileri ile bir araya gelerek, haftalarını kutladık. Meslek odaları temsilcilerimizin değerli fikirlerinden istifade ederek, taleplerini dinledik. Şehrimizin yerel dinamikleri ile istişare toplantılarımız sürecek, el birliği ile Yozgat’ımıza değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ahilik Haftasını KutladıYozgatIlerigazetesiYozgatbelediyesiCelalKöseAhilikHaftasıCumartesiHaberMeslekodaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maket ile uyarı
Maket ile uyarı
Bozok’ta eğitim hazırlığı
Bozok’ta eğitim hazırlığı
Atıklar değerlendirilecek
Atıklar değerlendirilecek
KAMPANYA BAŞLADI
KAMPANYA BAŞLADI
124,3 milyon liralık nakdi yardım
124,3 milyon liralık nakdi yardım
Akay’dan ziyaret
Akay’dan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim