Köse, meslek odalarının temsilcileri nezdinde tüm ahilerin Ahilik Haftasını kutladı. Köse, ‘’İyi ahlak, yardımseverlik, doğruluk, kardeşlik ve tüm güzel meziyetleriyle toplumu güzelleştiren ahilerimizin Ahilik Haftası’nı tebrik ediyorum. Ahilik Haftası dolayısıyla, Meslek Odalarımızın kıymetli temsilcileri ile bir araya gelerek, haftalarını kutladık. Meslek odaları temsilcilerimizin değerli fikirlerinden istifade ederek, taleplerini dinledik. Şehrimizin yerel dinamikleri ile istişare toplantılarımız sürecek, el birliği ile Yozgat’ımıza değer katmayı sürdüreceğiz” dedi.