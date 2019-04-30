Ahbap, temizlik yaptı

AHBAP üyeleri, çevre kirliliğine dikkat çekmek üzere Yozgat’ta yaptığı ilk etkinlikte, bir araya gelen yaklaşık gönüllüler, proje kapsamında piknikçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak, Cevdet Dündar Göleti kenarını temizledi. Anadolu kültür hazinesinin birleştirici, dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek, geleceğe taşımak üzerine kurulan Ahbap, dayanışmaya, paylaşıma, sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir iş birliği hareketi olduğu hatırlatıldı. Kuruluşunun ardından yüzlerce Ahbap gönüllüsü ile Ayvalık’ta yanan ormanlık alanı yeşillendirerek Türkiye çapında ses getiren Ahbap, ‘Sevginin ve Gerçeğin Peşindeyiz’ sloganıyla Yozgat’ta da taraftar toplamaya başladı. Ahbap'ın Yozgat'taki gönüllülerinin ilk icraatları, halkımıza daha temiz ortamlar sunma düşüncesiyle yola çıktıkları, Boğazlıyan’da doğal yaşam alanlarının ve Yozgat’ta sit alanları ile Çamlık Milli Parkı’nın temizliği oldu. Ahbap Yozgat Gönüllüleri, 'Yozgat halkının yüzlerinde ki gülümsemeye ortak olmak, paylaşmayı, dayanışmayı ve sevgiyi yaymak’ amacı ile yola çıktıklarını belirttiler. Ahbap’ın etkinliğine Zafer Türk Mutfağı, İlyas Kayalı, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi Çevre ve doğa Topluluğu, Boğazlıyan Belediyesi, Emre Yılmaz ile ismini açıklamak istemeyen vatandaşlar da destek verdi.