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Ağaçlara petli ıslah

YOZGAT il merkezini çevreleyen dağlardaki meyve vermeyen yabani ağaçlar, aşılayarak ıslah ediliyor.

Ağaçlara petli ıslah

YOZGAT il merkezini çevreleyen dağlardaki meyve vermeyen yabani ağaçlar, aşılayarak ıslah ediliyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
8 Okunma
Ağaçlara petli ıslah

Doğada kendiliğinden büyüyen yabani ağaçlar, gönüllüler tarafından aşılanırken, farklı yöntemler kullanılıyor. Yabani meyve ağaçlarına pet şişe kullanılarak yapılan aşı ile ağacın daha kısa sürede meyve vermesi sağlanıyor. İlkbahar döneminde doğadaki meyve vermeyen ağaçlar önce budanıp, daha sonra da pet şişeler kullanılarak aşılandı. Yabani ağaçlara erik, armut, elma gibi meyveler aşılandı. Aşılanan ağaçlar tomurcuk vermeye başladı.

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