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Ağaçlara hayat veriyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde devlet memurluğundan emekli Ziyaattin Yıldırım vasıfsız, kuru ağaçlara yaptığı çalışmalar ile hayat veriyor.

31 Aralık 2021 Cuma 00:02
Ağaçlara hayat veriyor

Akdağmadeni ilçesinde Nüfus Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra evinde hobi olarak vasıfsız ağaçlardan çeşitli süs eşyaları yapmaya başladı. Yakın arkadaşları, akrabalarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Yıldırım, vasıfsız ağaçlardan elde ettiği el emeklerini iş haline getirmeyi amaçlıyor. Ziyaattin Yıldırım, İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra hobi olarak vasıfsız kuru odun parçalarından abajur ve lambader gibi çalışmalar yaptığını söyledi. Yaptığı bu çalışmaları yakın çevresinin çok beğendiğini dile getiren Yıldırım, ‘’Yakın çevrem, eş, dost ve akrabalarım kendileri için de ahşaptan süs eşyaları yapmamı istediler. Şimdilik kendi çapımda yakın çevreme hediye amaçlı yapıyorum. Ancak yaptığım çalışmalara her geçen gün talep artıyor, Kayseri, Ankara, Sivas, gibi birçok ilden ve Belçika, Avusturya, Fransa gibi de birçok ülkeden talepler alıyorum. Şimdilik sadece kendi çevreme hediye amaçlı yapıyorum, ancak ilerleyen günlerde bunun ticaretini de yapabilirim’’ dedi. 

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