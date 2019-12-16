Ağaçlar yer değiştirdi

SORGUN Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ekim ayının başlarında eski belediye binasının yıkımı ile başlayan çalışma sürecinin, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ile devam ettiğini söyledi. Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışmasının tamamlandığını belirten Ekinci, "Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımların yapılmasına başlandı. Şimdi, Atatürk Bulvarı'ndaki refüjün kaldırılması ve buradaki ağaçların başka yerlere nakledilme çalışmaları yapılıyor. Önce iş makineleriyle refüjü söktük. Şimdi de burada bulunan ağaçları söküp, Eğriöz Deresi kenarındaki yola dikiyoruz’’ dedi.