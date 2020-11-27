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Ağaçlandırmaya devam

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesi’nde, belediye tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

27 Kasım 2020 Cuma 00:25
Ağaçlandırmaya devam

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, bin 500 dönümlük alanda ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi. Beldeyi ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Altıntaş, ‘’Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar yarın Yamaçlı’ya nefes olacak. Bu bağlamda yürüttüğümüz çalışmalarda 82 bin çam fidanımızı toprakla buluşturduk. Dikilen fidanlarımızın bakım ve sulama ihtiyaçlarını yine ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilecektir’’ dedi. Başkan Altıntaş, ‘’Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin!’’ diyen Peygamber efendimiz Hz Muhammed (s.a.v) efendimizin hadisine uyarak hareket ettikleri anlattı. Altıntaş, ‘’Bir değil, bin değil, 82 bin Çamı bin 500 dönüm alanda geçen yıl toprakla buluşturmuştuk. Bu yılda ilave dikim yaprak orman alnımızın genişlemesini yaptırıyoruz. Bizleri bu hizmeti yapmaya layık gören Yamaçlı halkına teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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Ağaçlandırmaya Devam
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