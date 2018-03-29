Ağaçlandırma seferberliği  

'Türkiye Çöl Olmasın’ sloganı ile yola çıkan Aydıncık Belediyesi, ilçe merkezindeki yol kenarları ile park, bahçelerde ağaçlandırma çalışması yaptı. İlçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz çam fidesi dağıtımı yaptı. Güldede Parkı çevresinde Selvi Çam dikiminin yanında 2015 yılında teraslaması tamamlanıp, ağaçlandırılmaya başlanılan Kılkaya bölgesinde de fideler törenle toprakla buluşturulmaya devam edildi.

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