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Ağaçlandırma seferberliği  

AYDINCIK ilçesinde Belediye öncülüğünde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte hız kazandı. ‘

Ağaçlandırma seferberliği  

AYDINCIK ilçesinde Belediye öncülüğünde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları, baharın yüzünü göstermesiyle birlikte hız kazandı. ‘

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
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Ağaçlandırma seferberliği  

'Türkiye Çöl Olmasın’ sloganı ile yola çıkan Aydıncık Belediyesi, ilçe merkezindeki yol kenarları ile park, bahçelerde ağaçlandırma çalışması yaptı. İlçe merkezinde vatandaşlara ücretsiz çam fidesi dağıtımı yaptı. Güldede Parkı çevresinde Selvi Çam dikiminin yanında 2015 yılında teraslaması tamamlanıp, ağaçlandırılmaya başlanılan Kılkaya bölgesinde de fideler törenle toprakla buluşturulmaya devam edildi.
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