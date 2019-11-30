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Ağaçlandırma Projesi

YENİFAKILI ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan Ağaçlandırma Projesi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Ağaçlandırma Projesi

YENİFAKILI ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan Ağaçlandırma Projesi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.

30 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Ağaçlandırma Projesi

Kaymakam Emre Zeyrek, daha önce görev yapan Orman İşletme Müdürü Ömer Faruk Bulut’un gayretiyle İlçe Merkezi Yazlak Mahallesinde bulunan arazideki vasıf sorunu çözülüp, arazi Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. Söz konusu alan için yaklaşık bir Milyon Liralık ek proje ve proje revizyonu yapıldı, akabinde arazi ıslahı, servis yolu yapımı, terasların aplikasyonu, arazi hazırlıkları gerçekleştirildi. Son olarak, hafta içerisinde 150 hektarlık alana ilk etapta 100 bin fidan dikimi yapılarak, tamamlama çalışmalarıyla ağaçlandırma sürecine start verildi.

Anahtar Kelimeler:
Ağaçlandırma Projesi
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