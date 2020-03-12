Ağaçlandırma çalışması

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, kasabanın çehresini değiştirmek, daha yeşil bir Yamaçlı Kasabası oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Altıntaş, ‘’Kasabamıza dikilecek olan fidanların tahsisi Tarım ve Orman Bakanlığından yapılmış olup, en kısa sürede dikimi gerçekleştirilecektir’’ dedi. Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, yıllardır bakımsız kalan, kaderine terk edilerek harabe haline gelen eski karakol binasının da bakım ve onarım çalışmalarına başlanıldığını, çevre düzenlemesi yapıldığını da bildirdi.