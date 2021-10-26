Ağaç Oksijen Demek

Yetişkin bir insan ise yılda ortalama 740 kilogram oksijen soluyor. Yani bir insana oksijen sağlamak için 7-8 ağaç gerekiyor. Başka bir deyişle; her birimizin en az 7 fidan dikmesi gerekiyor.
26 Ekim 2021 Salı 00:08
Ağaca göre değişmekle birlikte, bir ağaç yılda ortalama 100 kilogram oksijeni doğaya salıyor.
Yetişkin bir insan ise yılda ortalama 740 kilogram oksijen soluyor. Yani bir insana oksijen sağlamak için 7-8 ağaç gerekiyor. Başka bir deyişle; her birimizin en az 7 fidan dikmesi gerekiyor.