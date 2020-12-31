Ağaç kesimine tepki

YOZGAT Sarıtoprak Mezarlığındaki ağaçların Türkiye Elektrik Kurumu (TEİAŞ) tarafından kesilmesi, sosyal medyada tartışma konusu oldu, tepkilere yol açtı. ‘Bu mezarlıkta ağaç katliamının resimleri’ başlığı altında yapılan paylaşımda, ‘’Yozgat'ta sorumsuzca kesilen ağaçların TEİAŞ bahane edilerek Mezarlıklar Müdürlüğü izni ile konu komşuya kışa girerken odun olması vicdanımızı yaralamıştır’’ ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine peş peşe tepkiler paylaşımın altında yer alması üzerine Yozgat Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilisi Yılmaz Aktaş, geçtiğimiz aylarda Kayseri TEİAŞ yetkilisinin kendisini ziyarete gelerek, yüksek gerilim hattı altında bulunan ve tehlike arz eden ağaçların kesilmesi veya üst taraftan bir miktar alınması gerektiğini belirttiğini bildirdi. Yılmaz, ‘’Bu çalışmayı ekibimin yapamayacağını ve ekibimi tehlikeye atamayacağımı söyledim. 2 yıl önce de yine aynı güzergahta böyle bir çalışma yapılmıştı. İlgili kişi beni aradı ve ertesi gün bu çalışmayı yapacaklarını belirtti. Ben de dikkatli olmalarını, civardaki mezarlara zarar vermemelerini ve temizlik hususunu hatırlattım’’ dedi. Çalışma bittikten sonra ilgili yerleri gezdiğini kaydeden Yılmaz, kesilen 3 ağaç ve diğer dal parçalarının mezarların içerisinde bırakılmış olduğunu gördüğünü, bunların kaldırılması için personeline gerekli talimatı verdiğini anlattı. Yılmaz, ‘’Ekibim verilen talimat doğrultusunda mezarlığın alt duvar kenarına koydu. Hala da orada durmaktadır. Konuyla ilgili mezar sahibine durumu aynen anlattım. İsterlerse ağaçlarını kendilerinin yönlendireceği ihtiyaç sahiplerine gönderebileceğimi belirttim ve konuyla ilgili neden yapıldığına dair daha ayrıntılı bilgi alabileceği elektrik mühendisine yönlendirdim’’ diye konuştu. Yılmaz, kendisine anlatıldığı kadarıyla, kurumun güvenlik ve olası yangın tehlikesine karşı Türkiye'nin her yerinde bu çalışmaları yaptıklarını anlattı. Yılmaz, ‘’Yetkili mühendis, gerektiği yerde kolluk kuvvetlerinden destek alarak özel mülkiyetlerde dahi bu çalışmaların ihtiyaç durumuna göre yapıldığını söyledi. Bahse konu olan çalışmanın yapılabilmesi için Kayseri'den 18 tonluk vinç ve sepetli araç getirmek zorunda kaldıklarını belirtti. Yaz döneminde zaman zaman benim de şahit olduğum, yüksek gerilim hattına 1-1.5 metreye kadar yaklaşan ağaçların uçlarının yandığını görenler bana iletmişlerdi. Ben de olası bir yangın tehlikesine karşı bu durumu yetkililere iletmiştim. Yapılan bu çalışmalar toplumun genel menfaati ve mevzuatlar çerçevesinde yapılmıştır. Sorumsuzca değil aksine birtakım sorumluluklar duyarak bu işin yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu tür çalışmaların ilerleyen zamanlarda zaruret hasıl olduğunda yapılacağını belirtmek isterim’’ ifadelerini kullandı.