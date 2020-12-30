Ağaç engeli KALDIRILDI

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, Yokuş Altı bölgesinden geçen elektrik tellerinin kış aylarında olumsuz hava şartlarından kaynaklı ağaç devrilmesi veya dal kırılması sonucunda sorunların yaşandığına hatırlattı. Altıntaş, yaşanabilecek elektrik kesintilerini tamamen ortadan kaldırıp, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını bildirdi. Başkan Altıntaş, 2019 yerel seçimleri öncesinde kampanyası yürütürken, ziyaret ettikleri bölgede yolların çok bozuk olması nedeniyle yürümekte zorlandıklarını hatırlattı. Başkan Altıntaş, seçimleri kazanması halinde yolu yaptırma sözü verdiğini kaydetti, yoldaki çalışmaları tamamlayıp, hizmete sunduklarını bildirdi.