Ağaç diktiler

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan, ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi’ Yozgat’ta uygulanmaya devam ediyor.

Yozgat’ta ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi’ kapsamında Fatma Temel Turhan Ortaokulu ve Erdoğan Akdağ Ortaokulu öğrencileri ağaç dikti. Düzenlenen etkinliğe İl Müftüsü Ali Gülden, İl Milli Eğitim Müdürü yardımcısı Mehmet Tekin, Gençlik Koordinatörlüğü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Projenin çağın becerileriyle donanmış, bu beceriyi insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, milli, ahlaki, insani, manevi ve kültüre değerleriyle yaşantısını inşa etmiş, çift kanatlı bireyler yetiştirilmesinin amaçlandığını söyleyen Gülden, ‘Çevreme Duyarlıyım’ sloganıyla hayvanlara, bitkilere, canlı cansız bütün yaratılmışlara karşı duyarlılık kazandıracağını belirtti.