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AFRiN’E SICAK DESTEK

YOZGATLI esnaflardan Yalçın Biçer, Afrin harekatına katılan askerlere destek amaçlı eldiven ve termal çorap desteğinde bulundu.

AFRiN’E SICAK DESTEK

YOZGATLI esnaflardan Yalçın Biçer, Afrin harekatına katılan askerlere destek amaçlı eldiven ve termal çorap desteğinde bulundu.

03 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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AFRiN’E SICAK DESTEK

Esnaf Yalçın Biçer, Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere moral ve motivasyon vermek amacıyla 300 termal çorap ve kışlık eldiveni kargoyla Afrin’e gönderdi. Devletimizin imkan ve olanaklar noktasında vatandaşların desteğine ihtiyaç duymadığını, kudretli ve kuvvetli bir ordumuz bulunduğuna dikkat çeken Biçer, “Bizimkisi sadece manevi desteğimizi oradaki askerlerimize hissettirmektir. Bu amaçla böyle bir kampanya yapmak istedik. Allah tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

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