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Afrin’e ortak destek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na MHP İl Başkanlığı, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ve Yozgat’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından destek geldi.

Afrin’e ortak destek

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na MHP İl Başkanlığı, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ve Yozgat’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından destek geldi.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Afrin’e ortak destek

MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef, harekatı sonuna kadar desteklediklerini, operasyonların terör örgütleri temizleninceye kadar sürmesi gerektiğini ve MHP’nin yeri geldiğinde binlerce gönüllüsüyle Türkiye’nin kudretini tescil için Afrin’in boğazına çökeceğini vurguladı.  MHP İl Başkanı Sedef, operasyonu sulandırmaya yönelik yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerin ise zillet ve hainlik olduğunu belirtti.
Yozgat Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut da operasyona destek sunarken, kısa sürede hayırlı neticelerle sonuçlanmasını arzu ettiklerini bildirdi.
Ahmet Bulut, kahraman Mehmetçiğin yalnız olmadığını, sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör kuşağına izin verilemeyeceğine dikkat çekerek meşru olan harekatta görev alan askerlere dua gönderdi. Yozgat’ta faaliyet gösteren derneklerde Afrin’e destek sundu. Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği, Bilim ve Kitap Dostları Derneği, Yozgat Kültür ve Turizm Derneği, Çapanoğlu Büyük Cami Derneği ve Sarıkaya Şair ve Yazarlar Derneği, Afrin harekatına desteklerini dile getirdi.  Dernekler adına Yozgat Şairler Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Sargın, bir açıklamada bulundu. Ahmet Sargın, Nato ve Birleşmiş Milletler’in terör sevicilere seyirci kaldığını, dost ve müttefik ülke ABD’nin açık açık bu terör örgütlerine destek verdiğini aktardı. Türkiye’nin güvenliğinin hiçe sayıldığını dile getiren Sargın, şanlı Afrin operasyonunu Yozgatlı dernekler olarak alkışladıklarını, desteklediklerini, devletin yanında olduklarını tüm dünyaya ve Yozgat kamuoyuna ilan ettiklerini açıkladı.

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