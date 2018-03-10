Afrin’e öğrencilerden destek

Mehmetçik Vakfından gönderilen cevabi teşekkür mektubu, okul müdürü Emrullah Özer, İngilizce öğretmeni Bilgen Can, Türkçe öğretmeni Fatih Çelik ve kampanyayı başlatan öğrenciler tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’ya teslim edildi. Okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrenci ve velilerine çok teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, öğrencilerin duyarlılıklarının kendisini duygulandırdığını, ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.