Afrin’e dualı yolculuk 

Yozgat Belediyesi öncülüğünde başlatılan, gurbetçi vatandaşlar olmak üzere Yozgatlıların da katkı sunduğu kampanya kapsamında, toplanan kurbanlıklar ve hediyeler törenle uğurlandı. Cumhuriyet Alanı’ndaki törene Vali Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yozgat Belediyesi Mehteran Takımı seslendirdiği marşlar ile töreni coştururken, imam hatip öğrencileri ve imamlar da Kuranı Kerim ve dualar okudu. Törende konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye düşmanlarının 15 Temmuz sonrası ordumuzu dağılmış, hava kuvvetlerimizi çökmüş olarak gördüklerini ancak büyük bir yanılgıya düştüklerini geç anladıklarını ifade etti. Vali Kemal Yurtnaç, “Afrin harekatında bunun böyle olmadığını gördüler ama iş işten geçmişti. Oradaki Mehmetçik ‘bizi beklemeyin’ diyerek zafere doğru koştu” diye konuştu.

Belediye Başkanı Kazım Arslan da bölgede yıllardır birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi zedeleyip, yıkmak adına düşmanların saldırılarının sürdüğünü ancak başarılı olamayacaklarını vurgulayarak, “Daha önce Nusaybin ve Elbab operasyonlarına buradan manevi desteğimizi ulaştırmıştık. Yine öyle yapıyoruz. Ordumuzun bizden beklediği hiçbir ihtiyacı yoktur. Biz sadece manevi destek için bu kampanyayı yapıyoruz” dedi.

Dualar ve ezanlarla konvoy Afrin’e yola çıktı.

