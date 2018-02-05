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AFRiN’DEN ACI HABER

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün, acı haberi Yozgat, Çorum ve Bursa’da bulunan yakınlarına ulaştı.

AFRiN’DEN ACI HABER

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün, acı haberi Yozgat, Çorum ve Bursa’da bulunan yakınlarına ulaştı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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AFRiN’DEN ACI HABER

Afrin’den gelen acı haber yürekleri dağladı. Suriye'nin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 26 yaşındaki Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül'ün doğup, büyüdüğü baba ocağı Aydıncık ilçesi ile Çorum’un Alaca ilçesindeki ana ocağına ateş düştü. Çorum'un Alaca ilçesinde Denizhan Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Zeynep Aygül'e acı haber, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammed Esad Eyvaz ve askeri yetkililer tarafından verildi. Bursa’da yaşayan baba Mustafa Aygün de acı haberi alır almaz, Alacaya hareket etti. Bir özel şirkette işçi olarak çalışan annesi Zeynep Aygül, oğlunun şehit olduğu haberini almasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu. 1.5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Akgül'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı bildirildi. Şehit Aygül'ün, askerlik görevine başlamadan önce bir özel şirkette reklamcılık işiyle uğraştığı, 3 kardeşi olduğu ve 1.5 yıldır nişanlı olduğu, düğün hazırlığı yaptığı, yaz başlangıcında da düğün yapacağı öğrenildi.

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