Afrin için kan bağışı

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen kan bağışı programına Yozgat Belediye Başkan Yardımcıları başta olmak üzere çok sayıda personel katıldı.

Gün boyu devam eden kan bağışı kampanyasında personeller, mesai bitimine kadar kan vermeye devam etti.

Kan veren tüm personele teşekkür eden Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Askerlerimizin vatanı korumak için canlarını hiçe saydıklarını belirterek, ‘’Bizim de kanımız onlara feda olsun. İhtiyaç duyulduğunda da fiziki olarak vatan için görev almaya hazırız. Allah Mehmetçiğimizi korusun. Biz kan verelim ama inşallah kullanılmasın. Hiçbirinin ayağına taş değmesin. Hem ülkemizi hem de dünyayı terör belasından kurtarsınlar ve inşallah sağ salim ailelerine kavuşurlar” dedi.

Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan ise “Afrin’deki askerlerimiz için belediye olarak kan bağışında bulunduk. Umarım askerlerimizin bu kanlara ihtiyaç duymazlar. Hayırlısıyla Zeytin Dalı Harekatı’ndan dönerler. Duyarlılık gösterdikleri için de tüm personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.