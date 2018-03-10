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Afrin Gazisi baba evinde

SARIKAYA Kaymakamı Yasin Özcan, bazı ilçe yöneticileriyle birlikte Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Mesut Taşpınar’ı evinde ziyaret etti.

Afrin Gazisi baba evinde

SARIKAYA Kaymakamı Yasin Özcan, bazı ilçe yöneticileriyle birlikte Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda yaralanarak gazi olan Uzman Çavuş Mesut Taşpınar’ı evinde ziyaret etti.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Afrin Gazisi baba evinde

Afrin'e düzenlenen harekatta girilen çatışmada 8 Mehmetçik şehit olmuş, Taşpınar ise yaralanarak, hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastaneden taburcu edilerek Sarıkaya ilçesindeki baba evine getirilen Uzman Çavuş Mesut Taşpınar’ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği kaydedildi. Kaymakam Özcan ve beraberindekiler, Taşpınar’ın ailesiyle bir süre sohbet edip, istek ve taleplerini aldılar. 

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