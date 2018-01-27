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Afrin desteği sürüyor

YOZGAT Alperen Ocakları Askerlik Şubesi önünde toplanarak Afrin harekatına destek vermek için gönüllülük dilekçesi verdi, Sarıkaya’da AK Parti ve Ülkü Ocakları’nın tertiplediği yürüyüş ile Afrin harekatına destek verildi.

Afrin desteği sürüyor

YOZGAT Alperen Ocakları Askerlik Şubesi önünde toplanarak Afrin harekatına destek vermek için gönüllülük dilekçesi verdi, Sarıkaya’da AK Parti ve Ülkü Ocakları’nın tertiplediği yürüyüş ile Afrin harekatına destek verildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Afrin desteği sürüyor

Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak ve bir grup ocak mensubu, Yozgat Askerlik Şubesi önünde toplanarak, hazırladıkları gönüllü askerlik dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti ve her zaman göreve hazır olduklarını bildirdi. Sarıkaya ilçesinde ise Cuma namazı sonrası gerçekleşen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Merkez Camii’nden başlayan yürüyüş, Baran Caddesi’ne kadar devam etti. Sarıkaya Belediye Başkanvekili Ahmet Hakan Çetin, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Doğan ve MHP İlçe Başkanı Abdullah Güngör de birer konuşma yaparak, düzenlenen harekatta kahraman Mehmetçiğe başarı temennisinde bulundu.

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