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Afrika ile köprü kuruyoruz

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel Afrika Birliği Bşakanı Büyükelçi Marcel Mulumba’yı ziyaret etti.

Afrika ile köprü kuruyoruz

SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel Afrika Birliği Bşakanı Büyükelçi Marcel Mulumba’yı ziyaret etti.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Afrika ile köprü kuruyoruz

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Türk-Afrika Dostluk ve Kültür Projesi hakıknda büyükelçi ile istişareler gerçekleştirdi. Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel, Büyükelçi Marcel Mulumba ile bir araya geldi. Ziyarette Sarıkaya ile Afrika arasında kurulacak gönül köprüsü hakkında ön görüşme yapıldığı bildirildi. Başkan Ömer Açıkel, “Sayın büyükelçi ile Türk Afrika dostluk ve kültür projesinin ön hazırlığını görüştük. Verimli bir ziyaret oldu” dedi.

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