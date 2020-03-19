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Afişli uyarı

AKDAĞMADENİ Belediyesi korona virüsüne yakalanma riskini azaltmak, hastalığın belirtileri, yapılması gerekenlerin yer aldığı afişler, esnafa dağıtıldı, iş yerlerine asılması sağlandı. Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarına da yerleştirilen afişlerle vatandaşlarımızın uyması gereken kurallara dikkat çekildi. Lütfen kendi sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığı için belirtilen kurallara uyalım. Hiç bir şey için geç değil. Her şey bizim elimizde’’ dedi.

19 Mart 2020 Perşembe 03:57
Afişli uyarı
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Afişli Uyarı
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