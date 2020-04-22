Afganistan'dan geldiler...

AFGANİSTAN'dan getirilen 29 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Yozgat'ta öğrenci yurduna yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Afganistan'dan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 29 Türk vatandaşı oradan polis eşliğinde otobüsle Yozgat'a getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen ve maske dağıtılan vatandaşlar, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi. Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi. Afganistan'dan gelen Çorumlu Bekir Toygacı, gazetecilere, yolculuklarının iyi ve sıkıntısız geçtiğini belirterek "Allah razı olsun devletimiz uçak gönderdi, biz de geldik. Orucumuzu burada tutacağız, bayramımızı burada yapacağız. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. Ufuk Murat da devletin yurt dışındaki Türk vatandaşları için uçak kaldırdığını söyleyerek "Ben de bir yıldır dışarıdaydım, ülkeme dönmem iyi oldu. Hangi il olduğu önemli değil, insan kendini evinde hissediyor. Karantinadan sonra Antalya'ya gideceğim" diye konuştu.