Afetzede Çiftçinin Sesini Duyun!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Boğazlıyan ilçesinde dün üçüncü defa gerçekleşen dolu afeti hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye soru önergesi vererek çiftçilere yardım talep etti. Afetzede çiftçiler için acil ekonomik yardım paketi talep eden Keven, ‘bunca çiftçi borçlarını nasıl ödeyecek?’ diye sordu.

Keven, Boğazlıyan ilçesinde 8 Temmuz Çarşamba günü üçüncüsü yaşanan dolu afetinde zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Keven, ‘’Boğazlıyan Ovakent ve Özler bölgelerinde etkili olan dolu afetinde tarım arazilerinde ki mahsul büyük oranlarda zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli’den artık Yozgat’ta ki afetzede çiftçilerin taleplerini duymasını istiyorum. Bir ay içinde üçüncüsü meydana gelen dolu afetinde oluşan zararın karşılanmasına yönelik herhangi bir ödenek ayrılmış mıdır? Ayrıldıysa ne kadardır? Ne kadarı ödenmiştir? Ayrıca TARSİM sigortası ile de çok fazla mağduriyet yaşanmaktadır’’ dedi.

Milletvekili Keven, TARSİM sigortası bulunmayan, çeşitli gerekçelerle sigorta yaptıramayan çiftçilerin mağduriyetini gidermek için neler yapılmakta olduğunu sordu. Keven, ‘’Bu çiftçilere de bir ödeme yapılacak mıdır? Afetzede çiftçilerin borçlarına bir erteleme veya yapılandırma getirilecek midir? Bu insanların Ziraat Bankası’na olan borçları, kredileri, taksitleri, mazot-gübre borçları nasıl ödenecektir? Bölgede ki çiftçilerimize yönelik acil ekonomik destek paketi önem arz etmektedir. Çiftçilerimize önümüzde ki sezon ekim yapabilmesi için ücretsiz tohum hibe edilmelidir. Sayın Bakan, lütfen bu taleplere kulak verin artık. Yozgatlı iktidar partisi siyasetçilerine sesleniyorum, Yozgat sizi 18 yıldır milletvekili ve bakan yaptı. İktidar elinizde Boğazlıyan’da üçüncüsü yaşanan dolu afetinin yaralarını acil saracak ekonomik yardım paketini hayata geçirin. Sadece geçmiş olsun demekle olmuyor. Afetzede çiftçiler borçlarına faizsiz erteleme talep ediyor. Afetzede çiftçiler borçlarını nasıl ödeyeceklerini soruyor!” diye konuştu.