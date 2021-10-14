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Afetten korunma anlatıldı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde Afet Yılı kapsamında yürütülen bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:30
Afetten korunma anlatıldı

Afet Eğitim Yılı kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi, Çocuk Evleri Sitesi, ŞÖNİM Müdürlüğü personeli ve hizmet alanlarına yönelik  ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi. Eğitimler İl Müdürlüğü Eğitmenleri Emrah Erdoğan ve Mustafa Cem Birol tarafından Valilik Konferans Salonunda verildi. Afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası için yapılması gereken planlamalar olmak üzere 3 temel başlık hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Eğiticiler tarafından yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemine dikkat çekildi. Afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak aktarıldı.

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