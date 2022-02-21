Afetlerde Psikososyal destek eğitimi

Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı il genelinde görev yapan idareci ve psiko-sosyal destek hizmet biriminde görev alacak olan meslek personellerine İl AFAD Müdürlüğü personeli Dursun ÇAKIR tarafından Afet Müdahale eğitimi verildi. Eğitimde, afetler ve acil durumlarda psikososyal müdahale hizmetlerinin içeriği anlatılırken afet sonrasında etkilenen bireylerin, normal yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırmaya ve toplumun var olan gereksinimlerini tespit ederek; gelecekte ortaya çıkması olası afetlerle başa çıkma, müdahale edebilme, toparlama becerilerinin arttırılmasına ve yardım çalışanlarının desteklenmesine yönelik detaylı bilgi aktarıldı. Sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog ve öğretmenlerden oluşan meslek elemanlarına olası bir afet durumunda, afet ve acil durum bölgesine yönelik ihtiyaç ve durum değerlendirmesi yapılarak raporlanması, psikososyal destek merkezinin kurulması, afetin ilk etkilerine ait bilgilerin hazırlanması, duyuru ve ilan panolarının oluşturulması, hizmet sunulan kişilere ait bilgilerin kaydedilmesi, kayıp aile yakınları için bilgi formları ve ilanlarının hazırlanması, ihtiyaç ve kaynak değerlendirmesi sürecinin başlatılması, zarar görebilir/incinebilir grupların belirlenmesi gibi konularda bilgiler verildi. Meslek elemanlarına yardım hizmetleri kampta ya da çadır kentte sunuluyor ise; psikososyal ofis çadır ve sosyal çadırlar okul, cami, etkinlik çadır gibi çadırların kurulması için girişimde bulunulması, psikolojik ilk yardım müdahalesi kapsamında; bireysel görüşmelerin yapılması, sevk etme ve yönlendirme sisteminin alt yapısının oluşturulması, çadır ev ziyaretlerinin düzenlenmesi, hedef kitlelere yönelik etkinlikler düzenlenmesi, çocuklarla oyun etkinlikleri, kadınlarla toplantılar, yaşlılarla bilgilendirme amaçlı görüşme gibi konularda bilgilendirme yapıldı. •Sümeyye İlhan•

