Afet ve Acil Durum Çantası TANITILDI

Vali Kadir Çakır, ‘’Afet sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir” dedi. Vali Çakır, afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantasının hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olmasının önemli olduğuna değindi. Vali Çakır, “Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir. Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okullarda ve sınıflarda da olmalıdır” diye konuştu. Çanta içerisinde, ‘1 adet ilk yardım çantası, su, kuru gıda, maske, çöp poşeti, yağmurluk, ısı kaybı önleyici alüminyum örtü, düdük, özel evraklar, kalem ve not defteri, diş macunu ve fırçası, el feneri, radyo ve piller, sabun, peçete, koli bandı (sızdırmazlık amaçlı) gerekli görebileceğiniz her türlü malzemenin’ bulunduğu bildirildi.

