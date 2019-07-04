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Afet kapsamına alınmalıyız

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta yaşanan sel felaketini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Afet kapsamına alınmalıyız

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ta yaşanan sel felaketini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Afet kapsamına alınmalıyız

Meclis’te söz hakkı alan Keven, Yozgat çiftçisinin acil doğal afet ilan edilmesini beklediğini hatırlattı. Keven, Yozgat'ta taşkın afeti yaşanan köylerde zarar gören vatandaşlarımızın zararının karşılanmasına yönelik bir çalışma yapılması ve bu köylerin doğal afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini dile getirdi. Keven, “İki hafta önce sel taşkını yaşanan Yozgat’ın doğal afet bölgesi ilan edilmesine yönelik defaten ısrarlarımıza henüz bir cevap verilememiştir. Yozgat ve ilçelerde ekili alanlarda çok büyük miktarda maddi zarar var. Birçok köyde yıkılan yapılar bulunmaktadır. Evinin duvarları çöken vatandaşlarımız var ve bu insanlara acilen afet konutu yapılması gerekiyor’’ dedi. 
Milletvekili Keven, köyleri tek tek gezdiğini, erinde incelemelerde bulunduğunu da hatırlatarak, ‘’Hemşerilerimin durumu çok kötü... İktidar partisinin milletvekillerini de afetin yaşandığı bu köyleri gezmeye davet ediyorum. Yozgat'ta zarar gören bölgeler acilen doğal afet bölgesi ilan edilmeli ve devletimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmalıdır. Ayrıca zarar gören çiftçilerimizin borçları 5 yıl ertelenmeli ve faizleri tamamen silinmelidir. Yozgat çiftçisi doğal afet ilan edilmesini bekliyor" diye konuştu.

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