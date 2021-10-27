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Afet eğitimi

Yozgat İl Müftülüğü bünyesinde görev yapan personellere Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:27
Afet eğitimi

 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından ilan edilen ‘2021 Afet Farkındalık Eğitim Yılı’ faaliyetleri kapsamında Yozgat Müftülüğü bünyesinde görev yapan personellere, Yozgat Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde eğitim verildi. Seminere Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden konuşmacı olarak katıldı. Gülden, afetler konusunda bilinçlenmenin öneminden bahsederek, afet farkındalığının toplumsal olarak hızlı bir şekilde kazanılması gerektiğine dikkat çekti. Depremin değil ihmalin öldürdüğünü bildiren Gülden, ‘’Öncelikle evlerimizi depreme dayanıklı yapmalıyız. İçerisindeki eşyaları sabitlemeli, deprem çantasını evimizde hazır bulundurmalıyız. Afet sonrasında aile bireyleri ile buluşma planı yapmalı, toplanma alanları önceden öğrenilmeli, kısaca farkındalık kazanılmalıdır. Toplumumuz bu gibi durumlarda biz din görevlilerinden manevi rehberlik ve destek adına daha fazla beklenti içerisindedir’’ dedi. Daha önce afet eğitimi alan İl Vaizleri Muhammed Arslan ve Hacı Mehmet Taşçı tarafından yapılan sunumda Afet Farkındalık Eğitimi, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tanıtımı, Psikolojik İlk Yardım, Afet ve Afet Sonrası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamaları ile Afetlerin İnsan Psikolojilerine Etkileri gibi konular anlatıldı. Afetlerden önce alınması gereken tedbirler,  afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri, afet sonrası için yapılması gereken planlamalar, afetlerden en az zararla kurtulabilmek için alınması gereken tedbirlere değinildi.
 

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