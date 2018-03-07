Afet anlatıldı

Topluluk temsilcisi Cihat Sefa Bektaş, ‘Acil durumlar ve afetler, canlı hayatı için büyük önem arz etmekte, bu bilinç doğrultusunda hareket etmek şüphesiz bizler için önemli gereklilik haline gelmektedir. Bizler bir cana dokunmakla başlayan gönüllü faaliyetlerde bu gerekliliği yerine getirmek için çaba gösteriyoruz’ dedi.

Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Müdürü ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Mahmut Kılıç, afetlerin önlenmesi açısından insanoğlunun yapabileceklerinin sınırlı olduğuna vurgu yaptı. Kılıç, ‘Günümüzde ve gelecekte afetler karşısında yapılabilecek en akıllıca hareket, afetlerin etkilerinden kurtulmak ve ya toplum üzerinde etkilerini en aza indirmek için araştırmalar yapmak, önlem almak, çeşitli planlar geliştirmek ve bunları uygulamaya koymaktır. Üniversitemiz AKUT Öğrenci Topluluğu da bu bilinçle hareket ederek böyle anlamlı bir sempozyumun vücut bulmasına vesile oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ diye konuştu.

Sempozyum Onursal Başkanı Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, kültürümüzde ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı olduğunun altını çizerek, sempozyumun temelde insanı yaşatmayı hedefleyen anlamlı bir etkinlik olduğunu anlattı. Karacabey, ‘Dünyada insanoğlunun bütün çabası insanı yasatmak üzerinedir; ama ne gariptir ki insanı öldüren de yine insanoğlunun yaptıklarıdır. Bu hayatta çok yaman bir çelişkidir. Farkındalık belki bu çelişkinin önlenmesine yardımcı olabilir. Öğrenci toplulukları üniversitelerde farkındalığın oluşmasında ve bilimsel çalışmalara katkı bağlamında oldukça önemlidir. Bu önemli toplulukların içerisinde belki en önemlilerinden biri de AKUT topluluklarındır. Çünkü hedefi insanı yaşatmaya dönük çabalara ortak olmaktır. Her an bir felaket olacakmış gibi bilinçli olmak, hazır olmak, tedbirli olmak, gönüllü olmak önemlidir. Bugünkü yapacağımız sempozyumun bu farkındalığın oluşmasına katkıda bulunması açısından önemsiyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı.

İki oturumda gerçekleştirilen AFET Sempozyumunda ‘Afet yönetimi, Afetlere bireysel hazırlık, Acil Durum Çantası, Yangın Afeti ve İtfaiye, Afetlerde STK’ların rolü, Afet Haberleşmesi, Afetlerde acil yardım, Afetlerde alt yapı sorunları ve bu sorunların düzeltilmesi, Afetlerden sonra ruh sağlığı problemleri ve destek’ işlendi.