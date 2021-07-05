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AFET ALANLARINDA SORUN DiNLEDi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, bir süre önce yağan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle zarara uğrayan köylerde ziyarette bulunup, mağdurların sorunlarını dinledi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 00:46
AFET ALANLARINDA SORUN DiNLEDi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, bu haftaki programında, yoğun yağışlar sonucunda tarım alanlarında, altyapılarda ve evlerinde zarar meydana gelen köyleri ziyaret etti. Milletvekili Başer,  Yozgat’taki ziyaret turuna Özel Çamlık Bakım Merkezi'nden başladı. Başer, bedensel, ruhsal ve zihinsel hastaların tedavi gördüğü bakım merkezinde hastalarla sohbet etti, kurum yöneticilerinden ve çalışanlarından bilgi aldı. Başer daha sonra, sel ve doğal afetlerden zarar gören köyleri ziyaret etti. Yozgat Merkez Akyamaç, Günyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım Türkmensarılar köylerini ziyaret eden Başer, ‘’Sel ve doğal afetlerden zarar gören köylerimizde muhtarımızdan bilgi aldık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim böylesi felaketleri bir daha yaşatmasın’’ dedi. Milletvekili Başer, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen destekle kurulan Mermer atölyesini de ziyaret etti. Başer, ‘’Üreten, istihdam sağlayan, reel ekonomimize değer katan iş insanlarımızın daima destekçiyiz. TKDK desteği ile işyeri açan Umut Kılınç kardeşimizin işyerini ziyaret ettik, çalışmaları ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Mermer imalatı üzerine ticari faaliyette bulunan kardeşimize hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulunduk’’ diye konuştu. Milletvekili Başer, Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas ile birlikte pandemi sürecinde olağanüstü gayretle büyük hizmet veren sağlık çalışanlarını Yozgat Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan'dan bilgi alan Başer, Sağlık çalışanlarına işlerinde kolaylıklar dile, hasta ziyaretinde de bulunarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. 

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AFET ALANLARINDA SORUN DiNLEDi
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