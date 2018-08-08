AFAD Tırı Yozgat’ta

Cumhuriyet Alanına konuşlanan AFAD Tırını ziyaret edenler uygulamalı olarak deprem eğitimi alıyor. AFAD Eğitmenleri Alper Demir ve Sedat Bakır gözetiminde uygulamalı olarak ziyaretçilerine eğitimlerin verildiği AFAD tırında ziyaretçilere deprem esnasında ne yapmaları gerektiği anlatılıyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de meydana gelen ve bir çok can ve mal kaybına neden olan depremler anları simülasyon aleti ile ziyaretçilere hissettirilerek anlatılıyor. AFAD Eğitmenleri Aile Afet ve Acil Durum Planı üzerinde dururlarken, deprem anında ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini, nerelerden uzak durmaları ve deprem sırasında nerelere yaklaşmaları gerektiği anlatıldı. AFAD Tırı bugün Yerköy yarın ise Sorgun ilçesinde eğitimlerine devam edecek. Daha sonra İstanbul’a dönecek.