AFAD Tanıtım yaptı

Afetlere dirençli bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü önceleyen zihinsel dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri amacıyla Afetlere Hazırlık Yılı çalışmaları Yozgat’ta da devam ediyor. Bilgilendirme, tutum ve davranış değiştirme gibi temel hedefleri bulunan program ile her ay farklı konuda olmak üzere toplam 12 konu üzerine vurgu yapılması planlandı. Eylül ayının ana teması olarak ‘Afet ve Acil Durum Çantası’ olarak belirlenerek, tanıtımı yapıldı. Yozgat Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Ekim ayının teması olarak belirlenen ‘Toplantı Yerleri’ ile ilgili olarak eğitim çalışması yapıyor. Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında Acil Durum Toplanma Alanları konusunda çeşitli okullarda öğrencilere bilgilendirme yapıldı, farkındalık oluşturuldu.