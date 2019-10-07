AFAD Sistemi incelendi

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi projesi kapsamında, İZDES heyeti İl Müdürlüğüne yaptığı ziyaret öncesinde, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra AFAD Yozgat İl Müdürlüğüne geçen heyete brifing verildi. Yapılan sunumda kurumun olası bir afete hazırlık ve farkındalık çalışmaları, mevcut araç, bina durumu, fiziki kaynaklar, personel durumundaki kapasitesi, tanıtım faaliyetleri, kurum içi, kurumlar arası koordinasyon ile ilgili mevcut durum, mevzuat uygulamalarının etkinliği, karşılaşılan sorunlar ile ilgili detaylı bilgiler verildi.