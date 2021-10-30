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AFAD Gönüllü arıyor

Yozgat Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından, muhtemel afet olaylarına karşı farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklerle birlikte, Afete Hazırlık Kulübü AFAD Gönüllüsü çalışmaları da sürüyor.

30 Ekim 2021 Cumartesi 00:11
AFAD Gönüllü arıyor

 ‘Afetlere Hazırlık Kulübü AFAD Gönüllüsü Oluyor’ sloganı ile liselerde faaliyet gösteren Afetlere Hazırlık Kulübü, daha aktif hale getirmek, bununla birlikte AFAD Gönüllüğünü Liselerde yaygınlaştırmak için yola çıkıldığı, Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 15 ilde pilot uygulama başlatıldığı bildirildi. Yozgat’ta, Afetlere Hazırlık Kulübü başkan ve üyelerinin AFAD gönüllüsü olmasını, E-Devlet üzerinden sisteme kayıt yaptıran öğrencilerle AFAD Gönüllülük sisteminin okullarda yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyor. Okullarda 15 yaşını doldurmuş öğrencilerin AFAD Gönüllüsü olarak afetlere hazırlık eğitimlerini alabileceklerini vurgulanarak, ‘’Afetlere Hazırlık Kulüplerimizle Afet Farkındalık Eğitimlerinin düzenlenmesi konusunda işbirliği yaparak okullarımızda yüz yüze Afet Farkındalık Eğitimlerinin organize edilmesini sağlamayı amaçlıyoruz’’ denildi. AFAD Gönüllülük Sistemi üzerinden alınan eğitimler ve Afetlere Hazırlık Kulübü etkinlikleri ile afetlere hazırlık bilincini daha da yaygınlaştırmak, afetlere dirençliliği artırmanın hedeflendiği aktarıldı. Yozgat İl AFAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, okullarda bilgilendirme çalışmalarında bulunuyor. •Yasin Nazım Kayhan•

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