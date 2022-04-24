AFAD eğitimlerine devam

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından gerçekleştirilen AFAD eğitimleri Askerlik Şubesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ile devam etti. 2022 yılının tatbikatlar yılı olarak kabul edilmesinin ardından bu sene başında Yozgat AFAD müdürlüğü tarafından başlatılan eğitimler kapsamında ilk olarak okullarda tatbikat ve eğitim faaliyeti gerçekleştirilmişti. Daha sonra kurumlar da yapılan tatbikat önceki gün Askerlik Şubesi ve Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi. 2022 tatbikatlar yılı faaliyetleri kapsamında, Yozgat Askerlik Şubesi Başkanlığı personelline gönüllülük sistemi, AFAD acil mobil uygulaması ve afet acil durum çantası tanıtımı eğitimleri verildi. Eğitim sonrasında deprem anı uygulamaları tatbikatı yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü personellerine yönelikte yine aynı eğitim ve tatbikat yapılırken Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım yapılan faaliyetler hakkında personeli bilgilendirdi.