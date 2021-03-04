AFAD, eğitim verecek

YOZGAT İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Halil İbrahim İbiş, 2021 yılının ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle verecekleri eğitimlerle ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden sonra Yozgat Bozok Üniversitesi ile de protokol yapıldığını açıkladı. İbiş, eğitimleri aralıksız sürdürdüklerini, bütün vatandaşların bu eğitimi almasını istediklerini söyledi. İbiş, ‘’Bu konuda Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Köy muhtarları ve ihtiyar heyetlerine eğitim vermeye başladık. Organize sanayi bölgemizde çalışan işçilerimize yönelik eğitimlerimiz sürüyor. Sivil toplum kuruluşları ile de internet üzerinde çevrim için eğitim verilecek. Bu konuda basın mensuplarımızdan da destek istiyoruz. Hedefimiz il genelinde 300 bin vatandaşa eğitim vermektir’’ dedi. İbiş, özellikle deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış biçimlerinin öğrenilmesi gerektiğini aktardı. İbiş, ‘’Tüm aile fertlerine bunu öğretmeli ve sık sık tatbikatlar yaparak uygulamalıyız. Dolayısıyla herhangi bir deprem anında ne yapacağımıza hemen karar vermek için tatbikatların çok büyük önem taşıdığını biliyoruz. Yine AFAD gönüllülerinin artmasını istiyoruz. Ülkemizde yaklaşık 100 bin AFAD gönüllüsü var bunun bir milyon olmasını hedefliyoruz’’ diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Yozgat Valisi Ziya Polat gözetiminde eğitim protokolleri imzalandı. 2021Afet EğitimYılı kapsamında Valilik koordinatörlüğünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü arasında ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Protokole, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş imza attı. Daha öncede Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştı.