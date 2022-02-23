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AFAD Çalışmaları

Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında AFAD Müdürlüğü Kış Çalışmaları, Tecrübe Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilerek, AFAD Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen ve bu kapsamda eğitimlerini tamamlayan AFAD Gönüllülerine sertifikaları verildi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 00:06
AFAD Çalışmaları

Vali Ziya Polat başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında Yozgat’ta yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında, kurumlar arasında ki koordinasyon ve yapılan çalışmalar değerlendirilerek tecrübe paylaşımı yapıldı. AFAD Gönüllülük Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan AFAD Gönüllülerine sertifikalarını veren Ziya Polat, ‘’Amaç, yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek. Gönüllüler afet öncesinde afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlara göre yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde rol almaktadır. Yozgat AFAD İl Müdürlüğümüz sağ olsun iş başında. Tabi bizim için gönüllü vatandaşlarımızın da eğitim alarak, gönüllü olmaları çok önemli. Vatandaş olarak, anne baba olarak afetlere karşı hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız’’ diye konuştu.  •Sümeyye İlhan•

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