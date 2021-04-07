Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1421
ALTIN
456.331
DOLAR
8.1455
STERLİN
11.2546
EURO
9.6545

AFAD Bilgilendiriyor

YOZGAT Afet ve Acil Durum Merkezi (AFAD) İl Müdürlüğü, ilçe bazlı eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:59
AFAD Bilgilendiriyor

Yozgat Merkezde il yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde çalışanlar, Aydıncık, Yenifakılı, Kadışehri, Saraykent, Çayıralan, Çandır, Şefaatli, Yerköy ilçelerinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi. Eğitim çalışmalarında, afetlerde gönüllülüğün önemine değinildi, afet ile ilgili temel bilgiler, İlçe'nin afetlerdeki durumu, çevredeki riskler, afet öncesindeki hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrasında ilk saatler gibi başlıklar altında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi sebebiyle Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Çevre Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a da afet çantası takdim edildi. 

Anahtar Kelimeler:
AFAD Bilgilendiriyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MERKEZiN EKSENi KAYDI
MERKEZiN EKSENi KAYDI
BELEDiYE SATIYOR!
BELEDiYE SATIYOR!
Sondaj yapılacak
Sondaj yapılacak
Seyir halinde yandı
Seyir halinde yandı
Polis teşkilatı 176 yaşında
Polis teşkilatı 176 yaşında
Devlet Övünç Madalyası
Devlet Övünç Madalyası
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim