AFAD Bilgilendiriyor

Yozgat Merkezde il yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerde çalışanlar, Aydıncık, Yenifakılı, Kadışehri, Saraykent, Çayıralan, Çandır, Şefaatli, Yerköy ilçelerinde mahalle ve köy muhtarlarına yönelik ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi. Eğitim çalışmalarında, afetlerde gönüllülüğün önemine değinildi, afet ile ilgili temel bilgiler, İlçe'nin afetlerdeki durumu, çevredeki riskler, afet öncesindeki hazırlıklar, afet sırasında doğru davranışlar, afet sonrasında ilk saatler gibi başlıklar altında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi sebebiyle Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Çevre Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a da afet çantası takdim edildi.