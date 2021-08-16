AFAD Bilgilendirildi

YHT Bölge Müdürü Yunus Uğurlu, ekibi ile birlikte AFAD Yozgat İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Halil İbrahim İbiş ile bir süre görüştü. Uğurlu, AFAD İl Müdürü İbiş ve teknik ekibine hızlı tren güzergahı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesiyle Ankara - Kırıkkale -Yozgat-Sivas güzergahında, 393 kilometre uzunluğunda, saatte 250 Kilometre hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletmecilik yapılacağı ifade edildi. Güzergahında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğu Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde 49 tünel, 53 viyadük, 217 alt/üst geçit, 611 köprü/menfezin de yer aldığı kaydedildi. Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında 25 Ocak 2021 tarihinde ilk performans testiyle başlayan test sürüşlerinin halen devam ettiği de kaydedildi.