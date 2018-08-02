Adliye mensupları veda etti

Bu tür vedaları kıştan çıkıp bahara giren tabiat gibi gördüğünü belirten Vali Yurtnaç, “Bu tür tayinler insanı yeniler. Yeni bir ortam, yeni simalar, yeni dostluk ve arkadaşlıklar insanları zenginleştirir, daha hareketli olmaya sevk eder. O maksatla tayinlerin her zaman iyi tarafını görmek lazım. Buradan tayini çıkan arkadaşlarımıza gidecekleri yerde aileleri ile birlikte sağlıklı, başarılı bir şekilde çalışmalarını diliyorum. Allah hepinizin yolunu bahtını açık etsin. Burada kazanılmış güzel bir dostluğumuz var ve bu dostluğumuzda inşallah devam edecek” dedi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı olarak tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, “Yozgat’ta görev yapmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Adliyede çalıştığım mesai arkadaşlarım benim işimi gerçekten çok kolaylaştırdı. Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç ile bir ağabey kardeş gibi çalıştık. Adil bir yönetici ile çalışma imkanımız oldu. Tecrübelerinden istifade ettik ve bize çok destek sağladı. Burada bir başarı elde etmişsek bu hepimizin başarısıdır. Tüm çalışma arkadaşlarımız bu süre zarfında canla başla çalıştılar. Tayini çıkan hakim ve savcı arkadaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Samsun’a tayini çıkan İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Yanık, Yozgat’ta 5 yıldır görev yaptığını, burada görev yapmaktan onur ve gurur duyduğunu kaydederek, tayini çıkan arkadaşlarına başarılar diledi. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Turgay Çorak, tayini çıkan ve Yozgat’tan ayrılacak olan arkadaşlarına yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Konuşmaların ardından tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman (Hatay), İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Yanık (Samsun), İdare Mahkemesi Üyesi Bahadır Çevik (Ankara), Savcı Ferit Sandal (Çanakkale), Savcı Recep Ardıhan (Sivas), Savcı Nebi Erken (Konya), Hakim Mehtap Bakmaz (İstanbul), Hakim Seda Tamam (İstanbul) ve Hakim Mustafa Coşkun’a (Yargıtay Tetkik Hakimliği) çeşitli hediyeler verildi.



