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Adliye Kavşağında durmak yok

YOZGAT Adliye Sarayı ile birlikte, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sosyal Tesislerinin de bulunduğu bölgede yaşanılan trafik sorununa çözüm getirmek amacıyla belediye tarafından, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan kavşak projesi çalışmaları durmaksızın devam ediyor.

Adliye Kavşağında durmak yok

YOZGAT Adliye Sarayı ile birlikte, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sosyal Tesislerinin de bulunduğu bölgede yaşanılan trafik sorununa çözüm getirmek amacıyla belediye tarafından, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan kavşak projesi çalışmaları durmaksızın devam ediyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Adliye Kavşağında durmak yok

Aynı zamanda, Uluslararası E-88 Karayoluna alternatif olarak yapılan yol ile bağlantıyı sağlayıp, Tuzkaya ve Şekerpınar bölgelerindeki vatandaşların ulaşımını da kolaylaştıracak olan projenin biran önce tamamlanması için çalışmalara hız verildi. Hazırlanan proje kapsamında, Adliye Sarayı’na Uluslararası E-88 Karayolu’ndan araç geçişlerinin sorunsuz yapılabilmesi amacıyla döner kavşak planlandı. Bu bağlamda başlatılan çalışmalar kapsamında, karayolunun Adliye Sarayı girişindeki taş duvar yıkılıp, kot düşürülerek, yolda genişletme çalışması yapılıyor. Çalışma ile Şehir Merkezi’nden gelip, Adliye Sarayı bölgesine dönüş yapacak olan araçlar, ışıkları beklemeden sağ şeride girip, transit geçiş yapabilecek. Ankara istikametinden gelen araçlar ise döner kavşaktan dönüş yapacak. Başlatılan çalışmalar doğrultusunda bölgede hafriyat çalışmaları tamamlandı. Yıkılan taş duvar geriye çekilerek, yeniden örülmeye başlandı. Bu arada, Karayolları ekipleri Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat Şehir Merkezinden geçen bölümünde yürüttükleri çalışmaları da, Adli Kavşağı çalışmalarına entegre etti.

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