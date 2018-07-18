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Adliye girişine kavşak

YOZGAT Adliye Sarayı ile birlikte, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sosyal Tesislerinin de bulunduğu bölgede yaşanılan trafik sorununa çözüm getirmek amacıyla belediye tarafından, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan kavşak projesi hayata geçiriliyor.

Adliye girişine kavşak

YOZGAT Adliye Sarayı ile birlikte, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sosyal Tesislerinin de bulunduğu bölgede yaşanılan trafik sorununa çözüm getirmek amacıyla belediye tarafından, Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanan kavşak projesi hayata geçiriliyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Adliye girişine kavşak

Hazırlanan proje kapsamında, Adliye Sarayı’na Uluslararası E-88 Karayolu’ndan araç geçişlerinin sorunsuz yapılabilmesi amacıyla döner kavşak planlandı. Bu bağlamda başlatılan çalışmalar kapsamında, karayolunun Adliye Sarayı girişindeki taş duvar yıkılıp, kot düşürülerek, yolda genişletme çalışması başlatıldı. Yapılacak çalışma ile Şehir Merkezi’nden gelip, Adliye Sarayı bölgesine dönüş yapacak olan araçlar, ışıkları beklemeden sağ şeride girip, transit geçiş yapabilecek. Ankara istikametinden gelen araçlar ise döner kavşaktan dönüş yapacak. Başlatılan çalışmalar doğrultusunda bölgede hafriyat çalışmaları devam ediyor. Bölgede geçişlerde sürücülerin trafik işaretlerine uymaları istendi.  

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