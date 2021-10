ADLARI YAŞAYACAK

Yozgat Valisi Ziya Polat, Atatürk Anadolu Lisesi’nde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın, İmam Hatip Ortaokulu’nda Şehit Yusuf Çelik adına oluşturulan kütüphanelerin açılışını şehit yakınlarıyla birlikte yaptı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ve şehit yakınlarının da katıldığı açılışta duygulu anlar da yaşandı. Şehit ailelerine Kur’an-ı Kerim ve bayrak takdim edildi. Kütüphanelerin oluşturulmasında emeği geçenlere de plaket verildikten sonra 10 dakika kitap okundu. İlk tören Atatürk Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Burada Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın adına kurulan kütüphanesin açılışını yapan Vali Ziya Polat, ‘’Annemizin 83 Milyon evladı var artık. Hepimiz birer evladıyız. Annemizin istekleri bizim için emirdir’’ diyerek, imanlı ve inançlı nesilleri yetiştiren anaların babaların ve öğretmenlerin olduğunu belirtti. Vali Polat, ‘’Akademik başarılar illa ki olacak ama imanlı, inançlı nesiller, bu devlete, millete hizmet edecek çocuklar yetiştirmemiz lazım. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde nesiller yetiştirmemiz lazım. Bu kütüphanenin yapılmasında büyük emek harcayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim bizi aziz şehitlerimize mahcup etmesin’’ dedi. Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hasan Aydın annesi Fatma Aydın da, kütüphanenin kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti. Aydın, ‘’Yavrumun adını unutmadıkları için özellikle teşekkür ederim. Bizleri unutmadılar, her zaman yanımızdalar" diye konuştu. Açılıştan sonra öğretmenlerle toplantı yapan Vali eğitim hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

ŞEHİT YUSUF ÇELİK

Yozgat Valisi Ziya Polat ve beraberindekileri daha sonra İmam Hatip Ortaokulu’na geçerek, burada Şehit Yusuf Çelik adına kurulan kütüphanesinin açılışına katıldı. Vali Polat burada yaptığı konuşmada ise, ‘’Bu millet dünyaya adaleti dağıtmak üzere yaratılan bir millet. Biz zalime yavuz, mazluma yunus olan bir milletiz. Bizler yavrularımızı bu iman ve inanç ile yetiştiriyoruz. Umarım yeni neslimizi de aynı iman ve inançla yetiştirebiliriz.

Her daim söylediğimiz gibi şehit ailelerimize her zaman kapımız açık. Şehitlerimizin adını gönüllerimize akıllarımıza kazıdık. Okullarımıza, kütüphanelerimize de isimlerini veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Şehidin Babası Aslanf Çelik ise, 2019 yılında Gaziantep’te devriye görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru oWlan oğlu Yusuf Çelik’in hayalinin gerçek olduğunu, istediği polis mesleğine kavuştuğunu hatırlattı. Çelik, ‘’Oğlum bir gün ‘Benimde düğünüm olacak ve bu bahçe almayacak’ demişti. Evladım ve arkadaşları kendilerini şehitliğe adamışlardı. Ay yıldızlı üniformamı giydim şerefli bir Türk Polisiyim demişti bize’’ diye konuştu. Gözyaşlarını tutamayan baba kütüphanenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•