Adım adım Yozgat’ı tanıyorlar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faliyetini sürdüren, yaptığı projelerle gençlerin ufkunu açan Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçelerin gizli kalmış yönleri ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında gençler, Akdağmadeni ilçesinin farklı yönlerini ortaya çıkardı. Proje kapsamında Yozgat’ın mevcut turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çeşitli etkinlikler ve tanıtım faaliyetleri düzenlemeye devam edileceği kaydedildi. SORGED Başkanı Halil Uğuz, ‘’Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürüttüğümüz ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında gençler, ilimizin tüm ilçelerini adım adım gezerek, keşiflerde bulunmaya devam ediyor. Projemiz kapsamında Yozgat’ın mevcut turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için çeşitli etkinlikler yapılmaya devam edeceğiz. Akdağmadeni Belediyesine ve gönüllülerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi. •HABER MERKEZİ•