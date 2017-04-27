Adım adım havalimanı!

Arazileri kamulaştırılacak olan köy muhtarlarının da katıldığı incelemelerin ardından kamulaştırma için hak sahipleri ile görüşmelere başlandı.

Hükümetin 2017 yatırım programına alınan ‘Yozgat Havalimanı’ projesinde kamulaştırma çalışmaları başladı. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’ndan gelen bir ekip hava limanının yapılacağı Fakıbeyli, Deremumlu, Sarımbey ve Kababel köylerine ait arazilerde kamulaştırılacak arazileri yerinde gördü.

Kısa bir süre önce Yozgat’a gelen Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz’ün ev sahipliğinde kamulaştırma çalışmalarına ilişkin ön görüşmelerde bulunmuştu. Yozgat’ta aynı zamanda şehir merkezinden geçen E-88 Karayolu’nun genişletme çalışmaları ile yeni kavşak projesini de yürüten ekip, geçtiğimiz hafta içerisinde ikinci kez Yozgat’a gelerek kamulaştırma çalışmalarının yürütüleceği arazide detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bakanlık ekibi, 2017 yatırım programı kapsamına alınan Havalimanı Projesi’nin yapılacağı Fakıbeyli, Deremumlu, Sarımbey ve Kababel arazilerinin ortasında bulunan 4 bin 200 dönüm arazi üzerinde kamulaştırma çalışması gerçekleştirecek.

Yetkililer, merkeze bağlı toplam 4 köyde kamulaştırma yapılacağını bildirdi. Kamulaştırılacak araziler Fakıbeyli, Deremumlu, Sarımbey ve Kababel Köyleri’ne ait arazileri kapsıyor. Toplam 414 parselden oluşan hava limanı projesinin yapılacağı arazinin yüzde 95’i şahıslara ait. Kalan kısmı da mera ve hazine arazisi. Toplam 4 bin dönüm alanı kapsıyor.