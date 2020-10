Adil paylaşım istendi

YOZGAT Hak Savunucuları Derneği Şube Başkanı Hüseyin Durusoy, toplumun ekonomik refahı, millî gelirin kişiler arasında adil bir biçimde dağıtılması ile yakından ilgili olduğunu hatırlatarak, adil ve dengeli bir gelir paylaşımının sosyal barışı da olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Durusoy yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Kapitalist sistem uygulanan ülkelerde, büyük bir gelir adaletsizliği vardır. Bugün yoksullar ile zenginler arasında ki gelir dağılımı farkı, adalet anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Adil gelir dağılımı, millî gelirin fertler arasında uyumlu ve olumlu bir biçimde dağılımını esas almaktadır Bir toplumda yaşayan her fert, ekonomik gelişmeden ve millî gelirden adil bir pay almalıdır. Herkes geçimini sağlayabileceği bir gelir seviyesine mutlaka sahip olmalıdır’’ dedi. Durusoy, insanların refah, huzur ve saadeti için millî gelirden adil olarak pay almalarının sağlanması, gelir dağılımının adaletli bir biçimde yapılması gerektiğini, böylece refah düzeyinin her kesimde aynı oranda yükseleceğinin altını çizdi. Durusoy, ‘’Bütün bireyler ülkede devlet kurumlarından faydalanma, eğitim alma ve müteşebbis hürriyetine sahip olma noktasında fırsat eşitliğine sahip olmalı devletler bunun için her türlü altyapı ve hukuki mevzuatı kolaylaştırmak zorundadır. Devletler Herkesin Kurumlara eşit bir şekilde ulaşabilmesini sağlamalıdır. Ancak, kaynak aktarılmadan ve devlet katkısı olmadan da sorun giderilmez. Günümüzde yaşanan en önemli iktisadi ve sosyal sorun gelir dağılımındaki ve devlet imkanlarına ulaşmadaki adaletsizliktir. Gelir dağılımı adaleti, ne yazık ki sadece iyi niyetli idari kararlarla sağlanamıyor. Entegre çalışan ve hedefe yönelik oto kontrolü olan sürdürülebilir bir sistemin ve paylaşım kültürünün varlığını gerektiriyor. Toplumun refahını yükseltmek, adil ve dengeli bir gelir paylaşımını sağlamak, toplumsal ahlakı oluşturmak ve güçlü bir denetim mekanizmasını kurmak Devlet olmanın başlıca gereğidir. Toplumda sosyal ahlakın oluşması, daha adil bir gelir paylaşımının sağlanması, toplumsal barışı olumlu etkileyecek ve sosyal dokunun ve milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine büyük katkılar sağlayacaktır’’ diye konuştu.