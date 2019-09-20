Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100339
ALTIN
275.602
DOLAR
5.6986
STERLİN
7.1653
EURO
6.3000

Adı yaşatılacak

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülen Emine Bulut'un adı, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Erkekli köyündeki kütüphanede yaşatılacak.

Adı yaşatılacak

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının yanında öldürülen Emine Bulut'un adı, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Erkekli köyündeki kütüphanede yaşatılacak.

20 Eylül 2019 Cuma 00:00
Adı yaşatılacak

Köy muhtarı Arif Uzun, köy konağında kurdukları kütüphanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de işlenen kadın cinayetlerine dikkati çekmek amacıyla böyle bir kütüphane oluşturduklarını söyledi.

Kütüphanenin kurulmasında Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başta olmak üzere, belediye başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve öğretmenlerin büyük katkıları olduğunu belirten Uzun, Kırıkkale'de yaşayan Bulut'un ara sıra köyüne geldiğini anlattı.

Köylülerin Bulut'un cinayete kurban gittiğini öğrenince çok üzüldüklerini aktaran Uzun, "Bu cinayet köyümüzü yasa boğdu. Buna benzer kadın cinayetlerini sık sık duyuyoruz. Bu cinayetlerin önüne geçilmesini istiyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu tür cinayetler olmasın, çocuklarımız yetim kalmasın. Bunlara dikkati çekmek, Emine Bulut'un adını yaşatmak ve çocuklarımızın geleceği için bu kütüphaneyi kurdum." diye konuştu. 

Uzun, kütüphanede 1500 kitap bulunduğunu ve sayıyı artırmak için herkesten destek beklediğini ifade ederek, "Kütüphanenin zenginleştirilmesi, kitap sayısının artırılması için herkesten katkı bekliyoruz. Birileri kütüphanemize bilgisayar bağışında bulunursa burada eğitim öğretim gören çocuklarımız dersleriyle ilgili konuları bilgisayar ortamında araştırma fırsatı da yakalayacaklar." dedi.

Köyde bakkal işleten Çınar Uzun da kütüphaneye ellerinden gelen her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Köyde eğitim öğretim gören çocuklarımız, boş zamanlarını sokakta oynamak yerine burada değerlendiriyor. Her türlü kitap kabulümüzdür." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yusuf Alpaslan ise kütüphaneyi çok beğendiğini, okuldan çıktıktan sonra gelip kitap okuduğunu söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazilere sanatçı morali
Gazilere sanatçı morali
Güncelleme eğitimi
Güncelleme eğitimi
Güncelleme eğitimi
Güncelleme eğitimi
Hastalığı anlatıyorlar
Hastalığı anlatıyorlar
Tescilli ürünler Ankara’da
Tescilli ürünler Ankara’da
Okul ziyaretleri
Okul ziyaretleri
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim